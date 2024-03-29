Госавтоинспекция города Новосибирска информирует о порядке оформления ДТП без участия инспекторов ДПС



Участники ДТП в соответствии с пунктом 2.6.1 ПДД РФ могут оформить столкновение без выезда сотрудников Госавтоинспекции на место аварии, если вред причинен только транспортным средствам.

В случае ДТП участники аварии обязаны освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств.

При невыполнении данного требования участники ДТП могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

Для оформления ДТП без выезда сотрудников ГИБДД на место происшествия необходимо:

- сделать 4 обзорных фотографии места ДТП, по одной с каждой стороны;

- нарисовать схему ДТП, указав конкретный адрес (используйте образцы схем, наиболее распространенных ДТП);

- сфотографировать документы участников;

- распечатать вышеуказанные документы и проехать в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Новосибирску (ул. Станционная, д. 24, работает круглосуточно, тел. 232-23-21, 232-23-23), заполнить заявление и определить время разбора ДТП.

В случае, если вред причинен только транспортным средствам, у обоих участников ДТП есть действующий полис ОСАГО, оформить ДТП можно самостоятельно, заполнив Извещение о ДТП и сделав фотофиксацию с использованием сервисов: «ДТП.Европротокол», «Госуслуги Авто», «Помощник ОСАГО».