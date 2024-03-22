Сотрудники Госавтоинспекции Чановского района в рамках профилактического мероприятия \"Внимание, весенние каникулы\" совместно со школьниками провели акцию «Яркий пешеход»



В целях снижения количества ДТП с участием детей-пешеходов и популяризации использования юными участниками дорожного движения светоотражающих элементов в преддверии весенних каникул сотрудники ГИБДД совместно с воспитанниками кружка «Перекресток» ДЮЦ «Гармония» на базе Чановской средней школы № 1 провели информационно-пропагандистскую акцию «Яркий пешеход».



Участники мероприятия беседовали с юными пешеходами о необходимости соблюдения правил дорожного движения, призывали быть внимательными при переходе проезжей части, напомнили о важности использования светоотражающих элементов на одежде в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, а также подарили ребятам тематические памятки и светоотражающие наклейки, которые школьники разместили на рюкзаках и верхней одежде в качестве «маячков безопасности».



Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой использовать световозвращающие элементы на своей одежде и одежде своего ребенка. Однако стоит помнить, что, даже имея на одежде светоотражатель, необходимо соблюдать все правила безопасного поведения на дороге. Помните: безопасность в Ваших руках!