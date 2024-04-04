Школа «Безопасность в движении»
Общероссийская детско-юношеская организация «Юные инспекторы движения» приглашает на обучение!
В рамках проекта у детей от 6 до 18 лет есть возможность пройти обучение правилам дорожного движения, а также научиться правильно и безопасно управлять самокатами, велосипедами и средствами индивидуальной мобильности.
Обучение проходит в двух форматах:
на онлайн-платформе https://будьвдвижении.рф/ для всех регионов России;
очно в 12 регионах России (подробнее смотрите в документе ).
Начать обучение можно уже сейчас!
Зарегистрироваться на занятия и узнать больше информации можно на официальном сайте безопасность.будьвдвижении.рф
#БДД #БезопасностьвДвижении
Общероссийская детско-юношеская организация «Юные инспекторы движения» приглашает на обучение!
В рамках проекта у детей от 6 до 18 лет есть возможность пройти обучение правилам дорожного движения, а также научиться правильно и безопасно управлять самокатами, велосипедами и средствами индивидуальной мобильности.
Обучение проходит в двух форматах:
на онлайн-платформе https://будьвдвижении.рф/ для всех регионов России;
очно в 12 регионах России (подробнее смотрите в документе ).
Начать обучение можно уже сейчас!
Зарегистрироваться на занятия и узнать больше информации можно на официальном сайте безопасность.будьвдвижении.рф
#БДД #БезопасностьвДвижении