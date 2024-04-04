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\"🛴\" Школа «Безопасность в движении»

Общероссийская детско-юношеская организация «Юные инспекторы движения» приглашает на обучение!

В рамках проекта у детей от 6 до 18 лет есть возможность пройти обучение правилам дорожного движения, а также научиться правильно и безопасно управлять самокатами, велосипедами и средствами индивидуальной мобильности.

Обучение проходит в двух форматах:

\"🌐\" на онлайн-платформе https://будьвдвижении.рф/ для всех регионов России;
\"📍\" очно в 12 регионах России (подробнее смотрите в документе \"⤵\").

Начать обучение можно уже сейчас!

Зарегистрироваться на занятия и узнать больше информации можно на официальном сайте безопасность.будьвдвижении.рф \"👈\"

#БДД #БезопасностьвДвижении
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