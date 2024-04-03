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\"🚘\" Что нужно знать при оформлении ДТП по европротоколу

Европротокол — это быстрый способ зафиксировать ДТП без вызова ГИБДД и получить компенсацию от страховой компании. Он может быть оформлен в бумажном и электронном виде.

\"❗\"Европротокол онлайн доступен для автомобилей, которые зарегистрированы как на граждан, так и на юридические лица или ИП.

\"🔹\" Общие условия
\"✔\" В ДТП участвуют только два транспортных средства.
\"✔\" Не пострадали люди.
\"✔\" Не повреждено имущество, кроме автомобилей.
\"✔\" У обоих водителей есть полисы ОСАГО.

\"🔹\" Нюансы оформления онлайн
\"✔\" Используйте приложение «Госуслуги Авто». Скачайте его заранее.

\"✔\" Убедитесь, что данные об автомобиле и водителе загружены автоматически и корректны.

\"✔\" Обоим водителям нужны подтвержденные учетные записи на Госуслугах.

\"✔\" Для оформления электронного европротокола нужен доступ в интернет.

\"✔\" Нельзя загружать фотографии, которые были сделаны на камеру телефона заранее. Фотофиксацию нужно проводить прямо из приложения.

\"✔\" После фотофиксации можно освободить проезжую часть.

\"✔\" Извещение о ДТП поступит в страховую организацию автоматически, отвозить его туда лично не нужно.

\"✔\" Разъезжайтесь со вторым участником ДТП только после того, как придет извещение о регистрации с номером.

\"❗\" Если водитель не собственник, владелец ТС может заранее делегировать ему электронный СТС — в том же приложении. Если в списке нет нужного автомобиля, его можно добавить самостоятельно: отсканируйте QR-код полиса ОСАГО или введите номер вручную.

\"🔹\" Пошаговые инструкции по оформлению ДТП
🟢 с одного устройства
🟢 с двух устройств

\"🔹\" Сумма возмещения по европротоколу
Если есть фото:
🟢 нет разногласий — до 400 000 ₽
🟢 есть разногласия — до 100 000 ₽

Если нет фото:
🟢 нет разногласий — до 100 000 ₽
🟢 есть разногласия — для оформления ДТП вызовите сотрудников полиции.

@gosuslugi

#авто
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