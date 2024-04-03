Что нужно знать при оформлении ДТП по европротоколу
Европротокол — это быстрый способ зафиксировать ДТП без вызова ГИБДД и получить компенсацию от страховой компании. Он может быть оформлен в бумажном и электронном виде.
Европротокол онлайн доступен для автомобилей, которые зарегистрированы как на граждан, так и на юридические лица или ИП.
Общие условия
В ДТП участвуют только два транспортных средства.
Не пострадали люди.
Не повреждено имущество, кроме автомобилей.
У обоих водителей есть полисы ОСАГО.
Нюансы оформления онлайн
Используйте приложение «Госуслуги Авто». Скачайте его заранее.
Убедитесь, что данные об автомобиле и водителе загружены автоматически и корректны.
Обоим водителям нужны подтвержденные учетные записи на Госуслугах.
Для оформления электронного европротокола нужен доступ в интернет.
Нельзя загружать фотографии, которые были сделаны на камеру телефона заранее. Фотофиксацию нужно проводить прямо из приложения.
После фотофиксации можно освободить проезжую часть.
Извещение о ДТП поступит в страховую организацию автоматически, отвозить его туда лично не нужно.
Разъезжайтесь со вторым участником ДТП только после того, как придет извещение о регистрации с номером.
Если водитель не собственник, владелец ТС может заранее делегировать ему электронный СТС — в том же приложении. Если в списке нет нужного автомобиля, его можно добавить самостоятельно: отсканируйте QR-код полиса ОСАГО или введите номер вручную.
Пошаговые инструкции по оформлению ДТП
🟢 с одного устройства
🟢 с двух устройств
Сумма возмещения по европротоколу
Если есть фото:
🟢 нет разногласий — до 400 000 ₽
🟢 есть разногласия — до 100 000 ₽
Если нет фото:
🟢 нет разногласий — до 100 000 ₽
🟢 есть разногласия — для оформления ДТП вызовите сотрудников полиции.
@gosuslugi
#авто
Европротокол — это быстрый способ зафиксировать ДТП без вызова ГИБДД и получить компенсацию от страховой компании. Он может быть оформлен в бумажном и электронном виде.
Европротокол онлайн доступен для автомобилей, которые зарегистрированы как на граждан, так и на юридические лица или ИП.
Общие условия
В ДТП участвуют только два транспортных средства.
Не пострадали люди.
Не повреждено имущество, кроме автомобилей.
У обоих водителей есть полисы ОСАГО.
Нюансы оформления онлайн
Используйте приложение «Госуслуги Авто». Скачайте его заранее.
Убедитесь, что данные об автомобиле и водителе загружены автоматически и корректны.
Обоим водителям нужны подтвержденные учетные записи на Госуслугах.
Для оформления электронного европротокола нужен доступ в интернет.
Нельзя загружать фотографии, которые были сделаны на камеру телефона заранее. Фотофиксацию нужно проводить прямо из приложения.
После фотофиксации можно освободить проезжую часть.
Извещение о ДТП поступит в страховую организацию автоматически, отвозить его туда лично не нужно.
Разъезжайтесь со вторым участником ДТП только после того, как придет извещение о регистрации с номером.
Если водитель не собственник, владелец ТС может заранее делегировать ему электронный СТС — в том же приложении. Если в списке нет нужного автомобиля, его можно добавить самостоятельно: отсканируйте QR-код полиса ОСАГО или введите номер вручную.
Пошаговые инструкции по оформлению ДТП
🟢 с одного устройства
🟢 с двух устройств
Сумма возмещения по европротоколу
Если есть фото:
🟢 нет разногласий — до 400 000 ₽
🟢 есть разногласия — до 100 000 ₽
Если нет фото:
🟢 нет разногласий — до 100 000 ₽
🟢 есть разногласия — для оформления ДТП вызовите сотрудников полиции.
@gosuslugi
#авто