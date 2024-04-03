

Европротокол онлайн доступен для автомобилей, которые зарегистрированы как на граждан, так и на юридические лица или ИП.



Общие условия

В ДТП участвуют только два транспортных средства.

Не пострадали люди.

Не повреждено имущество, кроме автомобилей.

У обоих водителей есть полисы ОСАГО.



Нюансы оформления онлайн

Используйте приложение «Госуслуги Авто». Скачайте его заранее.



Убедитесь, что данные об автомобиле и водителе загружены автоматически и корректны.



Обоим водителям нужны подтвержденные учетные записи на Госуслугах.



Для оформления электронного европротокола нужен доступ в интернет.



Нельзя загружать фотографии, которые были сделаны на камеру телефона заранее. Фотофиксацию нужно проводить прямо из приложения.



После фотофиксации можно освободить проезжую часть.



Извещение о ДТП поступит в страховую организацию автоматически, отвозить его туда лично не нужно.



Разъезжайтесь со вторым участником ДТП только после того, как придет извещение о регистрации с номером.



Если водитель не собственник, владелец ТС может заранее делегировать ему электронный СТС — в том же приложении. Если в списке нет нужного автомобиля, его можно добавить самостоятельно: отсканируйте QR-код полиса ОСАГО или введите номер вручную.



Пошаговые инструкции по оформлению ДТП

🟢 с одного устройства

🟢 с двух устройств



Сумма возмещения по европротоколу

Если есть фото:

🟢 нет разногласий — до 400 000 ₽

🟢 есть разногласия — до 100 000 ₽



Если нет фото:

🟢 нет разногласий — до 100 000 ₽

🟢 есть разногласия — для оформления ДТП вызовите сотрудников полиции.



@gosuslugi



#авто Европротокол онлайн доступен для автомобилей, которые зарегистрированы как на граждан, так и на юридические лица или ИП.Общие условияВ ДТП участвуют только два транспортных средства.Не пострадали люди.Не повреждено имущество, кроме автомобилей.У обоих водителей есть полисы ОСАГО.Нюансы оформления онлайнИспользуйте приложение «Госуслуги Авто». Скачайте его заранее.Убедитесь, что данные об автомобиле и водителе загружены автоматически и корректны.Обоим водителям нужны подтвержденные учетные записи на Госуслугах.Для оформления электронного европротокола нужен доступ в интернет.Нельзя загружать фотографии, которые были сделаны на камеру телефона заранее. Фотофиксацию нужно проводить прямо из приложения.После фотофиксации можно освободить проезжую часть.Извещение о ДТП поступит в страховую организацию автоматически, отвозить его туда лично не нужно.Разъезжайтесь со вторым участником ДТП только после того, как придет извещение о регистрации с номером.Если водитель не собственник, владелец ТС может заранее делегировать ему электронный СТС — в том же приложении. Если в списке нет нужного автомобиля, его можно добавить самостоятельно: отсканируйте QR-код полиса ОСАГО или введите номер вручную.Пошаговые инструкции по оформлению ДТП🟢 с одного устройства🟢 с двух устройствСумма возмещения по европротоколуЕсли есть фото:🟢 нет разногласий — до 400 000 ₽🟢 есть разногласия — до 100 000 ₽Если нет фото:🟢 нет разногласий — до 100 000 ₽🟢 есть разногласия — для оформления ДТП вызовите сотрудников полиции.

Что нужно знать при оформлении ДТП по европротоколуЕвропротокол — это быстрый способ зафиксировать ДТП без вызова ГИБДД и получить компенсацию от страховой компании. Он может быть оформлен в бумажном и электронном виде.