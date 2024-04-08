За нарушения ПДД велосипедисты могут быть привлечены к ответственности, как и другие участники движения



С наступлением теплого времени года на дорогах появляется все больше велосипедистов. В связи с этим напоминаем о правилах, касающихся безопасности на дороге.



В соответствии с российским законодательством административная ответственность начинается с 16 лет, поэтому за все нарушения правил дорожного движения водитель велосипеда будет привлечен к ответственности так же, как и водитель любого другого транспортного средства. При этом двигаться на велосипеде по проезжей части разрешается только по достижении 14 лет.



На велосипеде запрещено пересекать дорогу по пешеходным переходам, ездить «без рук», двигаться по автомагистрали, буксировать велосипеды, перевозить выступающий более чем на 0,5 м за габариты груз, перевозить пассажиров (кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье).