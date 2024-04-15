Госавтоинспекция Чановского района обращается к водителям мототехники с просьбой о неукоснительном соблюдении ПДД



В погоне за скоростью водители двухколесных транспортных средств забывают о том, что они более уязвимы. Нередко аварийные ситуации возникают из-за переоценки водителями собственных возможностей – резкое торможение, прохождение поворота на высокой скорости, выезд на встречную полосу часто оборачиваются трагедией. Мотоциклисты часто пренебрегают Правилами дорожного движения, относясь к ним как к необязательной составляющей дорожной безопасности. Недобросовестные водители управляют мотоциклами, не зарегистрированными в установленном порядке, без полиса ОСАГО и даже не имея водительского удостоверения. При управлении мототранспортом очень важна защитная экипировка, без нее последствия при аварии могут стать трагическими!



Госавтоинспекция района напоминает о том, что скутером, мопедом разрешается управлять согласно требованиям Правил дорожного движения исключительно с 16 лет и только при наличии водительского удостоверения категории «М», которое можно получить после окончания обучения в автошколах. Управление двухколесным транспортом без соответствующего водительского удостоверения влечет за собой задержание транспортного средства и помещение его на специализированную стоянку. Водителю в такой ситуации грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей. Для водителей двухколесного транспорта в КоАП РФ за нарушение ПДД так же, как и для остальных участников дорожного движения, предусмотрена административная ответственность. Так, за езду без мотошлема нарушителю грозит штраф в размере 1000 рублей. Если водитель мотоцикла, скутера или мопеда управляет транспортным средством в состоянии опьянения, то ему грозит лишение прав и штраф в размере 30 тысяч рублей.



Особую тревогу вызывают несовершеннолетние водители мопедов, скутеров, которые чувствуют себя неуязвимыми! В этом случае вина лежит на родителях, которые легкомысленно покупают своим детям мопеды и скутеры, забыв рассказать своим детям об опасности, которая их подстерегает даже во дворе и на загородных дорогах. Родителям и законным представителям несовершеннолетних необходимо знать, что за вред, причинный несовершеннолетним водителем, отвечают его родители или законные представители. За передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, предусмотрено согласно части 3 статьи 12.7 КоАП РФ наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, родители или законные представители несовершеннолетних могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение ими обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.



Уважаемые водители мотоциклов! Помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд, будьте внимательны на дороге, не забывайте смотреть в зеркала, включать указатели поворота и избегайте резких маневров!