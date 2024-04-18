Сотрудники Чановской Госавтоинспекции совместно с руководителем школы гражданско-правового воспитания \"Закон и порядок\" провели с учениками Новопреображенской СШ профилактическую беседу на тему \" Подросток не угоди в ДТП\"



В ходе мероприятия автоинспекторы рассказали о последствиях ДТП,так же показали тематический фильм!



Любое транспортное средство согласно законодательству является источником повышенной опасности. От мастерства, опыта и профессионализма водителя зависит не только его жизнь, но жизнь, безопасность и здоровье всех участников дорожного движения. Случаи, когда за рулем оказывается подросток без удостоверения водителя, должного опыта вождения и сноровки – уже не редкость.



Прежде всего, следует понимать, что даже если транспортное средство под управлением подростка не угодит в ДТП, наказание будет весьма ощутимым.



Согласно ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ к лицу, управляющему автомобилем и не имеющим на это права (исключение составляет учебная езда) будет применено административное наказание в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей. А если несовершеннолетний водитель будет еще и нетрезв, то сумма штрафа вырастет до 30 000 рублей (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ).



Также не пройдёт бесследно это и для хозяина транспортного средства, передавшего управление автомобилем несовершеннолетнему. Согласно ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ передача руля несовершеннолетнему без водительского удостоверения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей. Транспортное средство, соответственно, будет задержано и помещено на специальную стоянку. Если подросток управлял авто в нетрезвом виде, владельца транспортного средства ожидает штраф в размере 30 000 рублей и лишение водительских прав на 1,5-2 года.



Многоуважаемые родители, Вы и только лишь Вы будете виновны в том, что ребёнок окажется за рулём, призываем задуматься о тех последствиях, к которым может привести управление транспортными средствами Вашим чадом, не имеющим должных навыков вождения и знаний ПДД!

Помните, что жизнь и безопасность детей на дорогах зависит прежде всего от вас!