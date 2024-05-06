Сотрудники Чановской Госавтоинспекции провели акцию «Георгиевская ленточка»



В преддверии празднования Дня Победы сотрудники ОГИБДД района провели патриотическую акцию «Георгиевская ленточка», посвященную 79 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Черно-оранжевые ленточки являются символом Победы в Великой Отечественной войне, знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма.



В ходе мероприятия полицейские поздравили участников дорожного движения с наступающим праздником и вручили Георгиевские ленточки, а также напомнили о необходимости обязательного соблюдения ПДД.



ОГИБДД Чановского района поздравляет всех с Днем Победы и выражает глубокую признательность, уважение ветеранам и участникам Великой отечественной войны.