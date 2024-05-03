

Вместе с тем, согласно законодательства, при совершении дорожно-транспортных происшествий несовершеннолетними, управляющими различными транспортными средствами, бремя по выплате компенсаций и ущерба за причиненный вред ложится на плечи законных представителей. Последствия ДТП могут быть разными – от причинения материального ущерба в виде повреждений других транспортных средств, до трагичных – это получение серьезных травм и гибель людей. Кроме того, отсутствие навыков вождения, а также водительских удостоверений грозит штрафами, как для юных водителей, так и для их законных представителей и собственников транспортных средств.

Госавтоинспекция Чановского района напоминает родителям, законным представителям несовершеннолетних (14-16 лет), а иногда даже малолетних (до 14 лет) детей, разрешающим детям и подросткам управлять транспортными средствами, а также не контролирующим досуг своих детей, что ответственность за совершенные детьми ДТП будут нести именно они.

Чтобы обезопасить себя и своих детей, необходимо ограничить доступ к имеющейся в собственности технике, а также ключам от нее, подарки в виде техники отложить до момента получения подростком водительского удостоверения. Удостоверение категории «А» и «М», дающие право управления мопедами, скутерами, питбайками, мотоциклами можно получить при достижении 16-летнего возраста, пройдя обучение в автошколе.

Уважаемые родители, хочется Вам напомнить, что ответственность лежит прежде всего на Вас. Вместе с тем, согласно законодательства, при совершении дорожно-транспортных происшествий несовершеннолетними, управляющими различными транспортными средствами, бремя по выплате компенсаций и ущерба за причиненный вред ложится на плечи законных представителей. Последствия ДТП могут быть разными – от причинения материального ущерба в виде повреждений других транспортных средств, до трагичных – это получение серьезных травм и гибель людей. Кроме того, отсутствие навыков вождения, а также водительских удостоверений грозит штрафами, как для юных водителей, так и для их законных представителей и собственников транспортных средств.Госавтоинспекция Чановского района напоминает родителям, законным представителям несовершеннолетних (14-16 лет), а иногда даже малолетних (до 14 лет) детей, разрешающим детям и подросткам управлять транспортными средствами, а также не контролирующим досуг своих детей, что ответственность за совершенные детьми ДТП будут нести именно они.Чтобы обезопасить себя и своих детей, необходимо ограничить доступ к имеющейся в собственности технике, а также ключам от нее, подарки в виде техники отложить до момента получения подростком водительского удостоверения. Удостоверение категории «А» и «М», дающие право управления мопедами, скутерами, питбайками, мотоциклами можно получить при достижении 16-летнего возраста, пройдя обучение в автошколе.Уважаемые родители, хочется Вам напомнить, что ответственность лежит прежде всего на Вас.

С наступлением весеннего- летнего периода на улицах города стали появляться подростки управляющие различными видами мототехники.Как правило технику приобретают для подростков родители в качестве подарков и не препятствуют поездкам несовершеннолетних за рулем, будучи уверенными, что ничего не произойдет, что их ребенок умеет обращаться с мототехникой.