Автоинспекторы Чановского района принимают участие в родительских собраниях



Выступления на родительских собраниях не являются нововведениями в работе Госавтоинспекции района. В этот раз для проведения общешкольного родительского собрания в МБОУ Красносельская СШ была выбрана тема: «Предотвращения ДТП с участием несовершеннолетних, профилактика правонарушений несовершеннолетних в период летних каникул ».



Ведь сотрудникам Госавтоинспекции приходится с горечью констатировать, что очень часто сами родители подают дурной пример детям – грубо нарушают Правила дорожного движения и за рулем автомобиля, и просто на улице. Особое внимание взрослых было уделено мототранспортной технике.Не думают о ней и их родители, которые не принимают во внимание возраст детей и необходимость наличия водительского удостоверения, а также навыков управления транспортным средством. Использование шлемов при езде на мототехнике родители тоже упускают из виду. Но стоит помнить, что, попав даже в незначительное ДТП, ребенок может получить серьезные травмы, а то и вовсе погибнуть.



Госавтоинспекция обращает внимание взрослых, что они должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль, необходимо исключить возможность их доступа к ключам от техники.



Кроме того, Госавтоинспекторы рассказали о необходимости использования световозвращающих элементов, призвав родителей проконтролировать их наличие на верхней одежде школьников, обсудили какую опасность представляют при переходе дороги наушники, телефоны и капюшоны .

Сотрудник Госавтоинспекции в ходе беседы довел до присутствующих статистику по дорожно-транспортным происшествиям с участием детей, рассказал о роли родителей в воспитании дисциплинированных участников дорожного движения, о необходимости показывать детям положительный пример своим законопослушным поведением на дороге.



Уважаемые родители! Приучайте своих детей с раннего возраста соблюдать Правила дорожного движения и не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма обучения.