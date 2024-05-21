Госавтоинспекция призывает водителей быть бдительнее во время летних каникул школьников



Лето – это самая беззаботная пора для детворы, но это и самый травмоопасный период. Катание на велосипедах, средствах индивидуальной мобильности, прогулки на свежем воздухе доставляют ребятам массу удовольствия. Однако, юные пешеходы и велосипедисты, оставшись без внимания старших, часто получают увечья на дорогах. Поэтому прочные знания Правил дорожного движения должны стать неотъемлемой частью повседневной жизни.



Уважаемые родители!

Помните, что ответственность за жизнь и здоровье детей лежит, прежде всего, на нас, взрослых.



Не уставайте напоминать им о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Очень важно уже в раннем возрасте заложить основы сознательного отношения к соблюдению Правил безопасности на дорогах. И не забывайте, что Вы являетесь для своих детей образцом поведения. Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди, которые пользуются у детей особым авторитетом, нарушают Правила.



Во время летнего отдыха постарайтесь планировать проведение досуга ребенка так, чтобы он постоянно находился под контролем. А оставляя детей без присмотра, Вы должны быть уверены, что они не совершат необдуманных поступков и не будут подвергнуты опасности.

Необходимо неукоснительно соблюдать требования к перевозке несовершеннолетних пассажиров, использовать детские удерживающие устройства, использовать ремни безопасности.



С началом весенне-летнего сезона особое беспокойство у сотрудников Госавтоинспекции вызывают юные велосипедисты, которые начинают массово кататься во дворах и выезжать на улицы! Необходимо изучить со школьниками п. 24 ПДД « Дополнительные требования к движению велосипедистов, водителей мопедов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности», а также разъяснить необходимость и эффективность использования средств пассивной защиты.



Обращаемся ко всем родителям, имеющим несовершеннолетних детей. Сделайте все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах!



Уважаемые папы и мамы, дедушки и бабушки, постарайтесь найти время и побеседовать со своими детьми на тему безопасности дорожного движения, и обязательно будьте добрым примером для них. Берегите детей!