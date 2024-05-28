«Госавтоинспекция призывает всех жителей Чановского района задуматься о безопасности детей на дорогах»



Проблема детского травматизма на дорогах всегда на особом контроле Госавтоинспекции, но в летний период, она приобретает особую актуальность. Как показывает анализ аварийности, на период летних школьных каникул приходится наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий, в которых травмируются и погибают дети.



Госавтоинспекция обращается к водителям с напоминанием о том, что нужно с особой осторожностью и вниманием двигаться по дворовым территориям, где летом дети будут проводить большую часть свободного времени. Подъезжая к пешеходным переходам или, заметив ребёнка вблизи проезжей части, заранее снижать скорость движения, быть готовым остановить автомобиль в случае неожиданного поведения ребёнка.



Главную роль в обеспечении безопасности детей играют родители:

Вы должны разъяснить правила безопасного поведения на дорогах своим детям. Всегда подавать личный пример как правильно вести себя на дороге. Знать и контролировать маршруты передвижения детей, всегда знать где и чем занимается ваш ребёнок.

Приобретая ребёнку велосипед, самокат, гироскутер вы должны, в первую очередь разъяснить, где можно кататься. Особый акцент нужно сделать на недопустимости движения через дорогу по пешеходному переходу не спешившись.



Не приобретать детям мопеды и мотоциклы до достижения ими соответствующего возраста и получения водительского удостоверения. Нужно понимать, что настоящая родительская любовь заключается не в выполнении всех желаний ребёнка, а в грамотном и взвешенном подходе к обеспечению его безопасности.



Перевозя ребёнка в автомобиле в обязательном порядке выполнять все требования правил. Также напомним, что запрещено перевозить пассажиров в возрасте до 12 лет на заднем сидении мотоцикла, а на мопедах и велосипедах запрещено перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест.



Когда вы отправляете детей на отдых или экскурсию с организованной группой вы должны быть уверены, в благонадёжности перевозчика. Каждый раз, отправляя ребёнка в поездку, обращайте внимание на видимые технические неисправности автобуса или отсутствие знака «Дети». Если перевозка детей осуществляется в ночное время, в салоне не хватает мест для сидения – о любом нарушении незамедлительно сообщайте в Госавтоинспекцию. Реагирование будет оперативным и своевременным, а ваш ребенок – в безопасности.



Госавтоинспекция призывает всех жителей района не оставаться равнодушными к детям на дорогах, помогать им при переходе проезжей части. Если вы видите, как ребёнок нарушает правила, остановите его, расскажите о том, насколько это опасно.