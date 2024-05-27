Стартовали профилактические мероприятия «Летние каникулы»



В целях профилактики детского травматизма на дорогах во время летних школьных каникул Госавтоинспекцией Чановского района в период с 27 мая по 05 июня 2024 года проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий «Летние каникулы». В этот период особое внимание сотрудников ГИБДД приковано к юным участникам дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции будут следить за недопущением нарушений правил дорожного движения маленькими пешеходами, а так же правил перевозки детей.



Уважаемые родители, каникулы – это период, когда всем детям хочется больше гулять и играть на улице, и не исключено, что любая прогулка может быть связана с дорогой. Дети очень подвижны и любознательны. Играя на улице, часто бывают невнимательными и беспечными. Не всегда осознавая опасные последствия от шалостей на проезжей части, нарушая правила дорожного движения, они нередко становятся участниками и жертвами дорожно-транспортных происшествий. Во время каникул необходимо использовать любую возможность напомнить ребенку о ПДД. Не оставляйте детей без присмотра на улице, не разрешайте им играть вблизи проезжей части. Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения. И не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма обучения. Перевозите ребенка на заднем сидении, пристегнутым ремнем безопасности или в детском удерживающем устройстве.



Также обращаемся и к водителям с просьбой о необходимости быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, парков и скверов, детских площадок, мест расположения детских учреждений. Заметив ребенка впереди своего автомобиля на проезжей части, обочине или тротуаре, принимайте все меры предосторожности. Не маневрируйте, а заранее снижайте скорость вплоть до остановки автомобиля при необходимости. Не подвергайте жизни детей опасности! Помните: строгое соблюдение правил дорожного движения – основа безопасности на дорогах!



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району