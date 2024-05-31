АКЦИЯ \"БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ\"



«Знание правил дорожного движения — жизненно важно!», а их основу детям закладывают родители. Именно от семьи у детей формируются навыки безопасного поведения на дороге, поэтому так важно взрослым начать «с себя» и быть примером для подрастающего поколения в культурном поведении на дороге. Сотрудники Чановской Госавтоинспекции провели профилактическою акцию направленную на популяризацию сознательного и законопослушного поведения при участии в дорожном движении.



Инспекторы ОГИБДД провели беседы по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с целью повысить ответственное поведение на дорогах. Инспектора вручили памятки по соблюдению безопасного поведения на дорогах.