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День защиты детей 1 июня\"🧑\"

Сотрудники Чановской Госавтоинспекции поздравили юных пешеходов с Днем защиты детей!

1 июня во всем мире отмечают Международный день защиты детей. Дети – одна из самых уязвимых групп населения, требующая особого внимания. День защиты детей – не просто праздник, это напоминание обществу о необходимости заботиться о безопасности ребенка!

Инспекторы ОГИБДД рассказала ребятам о правилах дорожного движения \"🚦\"
Родителям напомнили как обезопасить детей на дорогах летом!
Каждому участнику вручили памятку \"Правила дорожного движения\" а самым юным участникам подарили \"значок\" .

Дорогие ребята, помните, что соблюдая правила дорожного движения вы безопасно и с пользой проведёте каникулы \"👮🏼‍♀\"\"🚔\"\"🚏\"\"🚦\"\"❗\"
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