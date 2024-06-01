



Инспекторы ОГИБДД рассказала ребятам о правилах дорожного движения

Родителям напомнили как обезопасить детей на дорогах летом!

Каждому участнику вручили памятку \"Правила дорожного движения\" а самым юным участникам подарили \"значок\" .



Дорогие ребята, помните, что соблюдая правила дорожного движения вы безопасно и с пользой проведёте каникулы детей. Дети – одна из самых уязвимых групп населения, требующая особого внимания. День защиты детей – не просто праздник, это напоминание обществу о необходимости заботиться о безопасности ребенка!Инспекторы ОГИБДД рассказала ребятам о правилах дорожного движенияРодителям напомнили как обезопасить детей на дорогах летом!Каждому участнику вручили памятку \"Правила дорожного движения\" а самым юным участникам подарили \"значок\" .Дорогие ребята, помните, что соблюдая правила дорожного движения вы безопасно и с пользой проведёте каникулы

День защиты детей 1 июняСотрудники Чановской Госавтоинспекции поздравили юных пешеходов с Днем защиты детей!1 июня во всем мире отмечают Международный день защиты