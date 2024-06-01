День защиты детей 1 июня
Сотрудники Чановской Госавтоинспекции поздравили юных пешеходов с Днем защиты детей!
1 июня во всем мире отмечают Международный день защиты детей. Дети – одна из самых уязвимых групп населения, требующая особого внимания. День защиты детей – не просто праздник, это напоминание обществу о необходимости заботиться о безопасности ребенка!
Инспекторы ОГИБДД рассказала ребятам о правилах дорожного движения
Родителям напомнили как обезопасить детей на дорогах летом!
Каждому участнику вручили памятку \"Правила дорожного движения\" а самым юным участникам подарили \"значок\" .
Дорогие ребята, помните, что соблюдая правила дорожного движения вы безопасно и с пользой проведёте каникулы
Сотрудники Чановской Госавтоинспекции поздравили юных пешеходов с Днем защиты детей!
1 июня во всем мире отмечают Международный день защиты детей. Дети – одна из самых уязвимых групп населения, требующая особого внимания. День защиты детей – не просто праздник, это напоминание обществу о необходимости заботиться о безопасности ребенка!
Инспекторы ОГИБДД рассказала ребятам о правилах дорожного движения
Родителям напомнили как обезопасить детей на дорогах летом!
Каждому участнику вручили памятку \"Правила дорожного движения\" а самым юным участникам подарили \"значок\" .
Дорогие ребята, помните, что соблюдая правила дорожного движения вы безопасно и с пользой проведёте каникулы