Уважаемые сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел!



Поздравляю вас с 306-летием со Дня образования Российской полиции!



Более 300 лет прошло с того дня, когда Петром I была учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера и издан документ, на основании которого начала работу Российская полиция.



Сменяются века и эпохи, но полиция, сохраняя преемственность и лучший опыт прошлых лет, неизменно выполняет свою главную задачу по охране общественного порядка, борьбе с преступностью, обеспечением общественной безопасности.



Сегодня российская полиция является залогом общественного правопорядка, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. По роду службы вам приходится рисковать собственным здоровьем, а иногда и жизнью, во имя идеалов справедливости и добра. Но, несмотря на это, вы изо дня в день продолжаете нести нелёгкую службу, приходя на помощь людям, оказавшимся в беде и опасности.



Желаю всем сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел успеха в работе, тепла домашнего очага, любви и поддержки близких, крепкого здоровья! Счастья вам и вашим семьям!



С уважением, Врио начальника Отдела МВД России по Чановскому району,майор внутренней службы Семенов Александр Васильевич.

