Итоги профилактических мероприятий «Летние каникулы»



В целях профилактики детского травматизма на дорогах во время летних школьных каникул Госавтоинспекцией Чановского района в период с 27 мая по 05 июня 2024 года проводился комплекс оперативно-профилактических мероприятий «Летние каникулы».



Сотрудники Госавтоинспекции следили за недопущением нарушений правил дорожного движения маленьких пешеходов, а так же правил перевозки детей.



Данное мероприятие направлено на профилактику дорожно транспортного травматизма. Во время каникул необходимо использовать любую возможность напомнить ребенку о ПДД. Не оставляйте детей без присмотра на улице, не разрешайте им играть вблизи проезжей части. Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения. И не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма обучения. Перевозите ребенка на заднем сидении, пристегнутым ремнем безопасности или в детском удерживающем устройстве.



В период каникул дорожная полиция еще раз призывает водителей к внимательности и бдительности, а пешеходам напоминает о главном правиле – при переходе проезжей части даже в установленном месте необходимо убедиться в безопасности перехода.



Правоохранители просят родителей провести с детьми дополнительные разъяснительные беседы о недопустимости нарушений ПДД и соблюдении мер личной безопасности на улице, а жителей района – не оставаться равнодушными к детям на дорогах, помогать им при переходе проезжей части. Если Вы видите, как ребёнок нарушает правила, остановите его, расскажите о том, насколько это опасно.

Госавтоинспекция Отдела МВД России по Чановскому району