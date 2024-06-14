В ЧАНОВСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО-2024»



В районном поселке Чаны Новосибирской области среди учащихся общеобразовательных учреждений Чановского района проведен конкурс юных инспекторов движения «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО - 2024».

Целью данного мероприятия является повышение эффективности деятельности общеобразовательных учреждений по обучению детей и подростков основам Правил дорожного движения, а также развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов школ, родителей, предприятий, общественных организаций и сотрудников ГИБДД по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.



Принимали участие в конкурсе 3 команды. Компетентное жюри оценивало театрализованные постановки по следующим критериям – раскрытие предложенной темы; актерское мастерство и легкость восприятия; грамотность исполнения в соответствии с ПДД.

1 место занял отряд ЮИД «Закон и порядок» ( ДЮЦ ,« Гармония», руководители отряда –Мерзликина Н.В.), 2 место досталось отряду ЮИД «БеркуД» (МБОУ Чановская СШ №2), руководитель отряда Джунусов А.А.), 3 место занял отряд ЮИД «Клаксон» (МБОУ Чановская СШ№1, руководитель отряда Мухомедзянова А.А.).