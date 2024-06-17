Акция \" Засветись!\"



В период летних каникул дети много времени проводят на улице: катаются на велосипедах, самокатах, играют во дворе. К сожалению, ребята не всегда помнят о том, что дворы нередко являются опасным местом с точки зрения безопасности дорожного движения.



Сотрудники Госавтоинспекции Чановского района, провели беседу с юными пешеходами о необходимости соблюдения правил дорожного движения, призывали быть внимательными при переходе проезжей части, в ходе которой напомнили юным участникам дорожного движения о том, чем опасно пренебрежение ПДД на дворовых территориях.



В целях снижения количества ДТП с участием детей - пешеходов и популяризации использования юными пешеходами светоотражающих элементов, сотрудники Чановской Госавтоинспекции провели информационно - пропагандистскую акцию \" Засветись!\"





Организаторы акции вручали юным пешеходам тематические листовки, фликеры, и призывали их соблюдать правила дорожного движения.

Имея светоотражатели, большинство трагедий можно предотвратить.