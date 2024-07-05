Чановская Госавтоинспекция посетила сельскую Юрковскую библиотеку .

В библиотеке на проводимом профилактическом мероприятие по БДД \"Правило изучай -Правило принимай!\" принимали участие родители с детьми МБОУ Юрковской ОШ и воспитанники дошкольного учреждения.



В беседе сотрудники разобрали типичные дорожные ловушки с которыми часто встречаются дети на улице, так же дети повторили ПДД, о которых следует помнить не только любителям велопрогуок и пешеходов, но и владельцам современных средств передвижения – самокатов, скейтов, гироскутеров.



Напомнили присутствующим о том, что при переходе проезжей части нужно быть предельно внимательными, снимать капюшон, для улучшения обзора, не вести разговоров по мобильному телефону, и не слушать музыку в наушниках находясь рядом с проезжей частью.



Сотрудники проверили знания ребят в области ПДД путем тестирования, ребята с интересом выполняли задания: «Знатоки ПДД».

Самые юные участники дорожного движения разгадывали загадки, собирали пазлы, разгадывали ребусы.



По завершению мероприятий все ребята получили наклейки, тематический наглядный материал, листовки и буклеты, которые содержать информацию о дорожной грамотности.



Уважаемые родители берегите детей и оградите их от несчастных случаев на дороге!