Эта дата определена точкой отсчёта в истории отечественной Госавтоинспекции.



В настоящее время Госавтоинспекция находится на новом этапе своего развития. В России на протяжении почти 20 последних лет сформирован и реализуется комплексный подход к обеспечению безопасности дорожного движения, поэтапному снижению смертности в ДТП, принимаются последовательные меры для повышения защищенности участников дорожного движения от их последствий. Совершенствуется нормативно-правовая база, дополнительно регламентируется деятельность собственников дорог, развивается система фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.



Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют целевые выезды в новые субъекты Российской Федерации с первых дней их воссоединения со страной. Оказывается практическая помощь коллегам из новых регионов, нормативно-правовая база приводится в соответствие с российскими стандартами, особое внимание уделяется комплектованию подразделений. При этом повседневная работа сотрудников Госавтоинспекции и мероприятия по оптимизации процесса предоставления населению государственных услуг продолжаются там непрерывно.



Госавтоинспекция сегодня – это мобильная, технически оснащенная служба полиции, способная успешно решать поставленные задачи по обеспечению безопасности дорожного движения. В ее рядах насчитывается более 90,4 тыс. человек, свыше 62,3 тыс. из которых – в дорожно-патрульной службе.



Сотрудники Госавтоинспекции выполняют свои служебные обязанности в непростых условиях. Зимой и летом, без выходных и праздников они обеспечивают безопасность граждан на дорогах страны. Работа в Госавтоинспекции требует не только твёрдых профессиональных знаний, умений и навыков, но также выдержки, мужества и отваги.

Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России исполняется 88 летПостановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 3 июля 1936 г. № 1182 утверждено «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР».