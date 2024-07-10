Единый день дорожной безопасности.



В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних продолжается реализация регионального проекта Госавтоинспекции «День дорожной безопасности».



Очередные мероприятия на территории Новосибирской области, направленные на воспитание культуры безопасного поведения юных участников дорожного движения, состоялись 9 июля 2024 года.



Сотрудники Чановской Госавтоинспекции провели для детей отдыхающих в летних оздоровительных лагерях и для воспитанников дошкольных образовательных учреждений различные занятия, викторины, профилактические беседы, направленное на формирование навыков безопасного поведения на дорогах.



В ходе профилактических мероприятий и бесед с детьми сотрудники полиции напомнили о правилах перехода проезжей части, соблюдении сигналов светофора и правилах управления велосипедами и сим, о недопущении езды на мототранспорте, при отсутствии водительского удостоверения.



Особое внимание детей также инспекторы уделили на недопустимость использования наушников и мобильного телефона при переходе проезжей части дороги и рекомендовали использовать световозвращающие элементы в темное время суток.



Дети очень внимательно слушали сотрудников Госавтоинспекции, в процессе профилактических мероприятий задавали интересующие вопросы и обещали быть внимательными участниками дорожного движения.