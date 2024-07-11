В Чановском районе прошла акция «Семья соблюдает ПДД»



На территории Чановского района сотрудники Госавтоинспекции совместно с родителями, педагогами и воспитанниками детского сада № 1 провели профилактическое мероприятие под названием – «Семья соблюдает ПДД».



Прежде чем выйти на дорогу, с детьми было проведено занятие по безопасности дорожного движения в летний период. Ребята повторили значения дорожных знаков, правила перехода проезжей части, сигналы светофора и правила движения для велосипедистов. После чего, они в сопровождении автоинспектора отправились к проезжей части, чтобы обратиться к другим участникам дорожного движения.

Вместе с автоинспектором дети вручали тематические памятки водителям и пешеходам, при этом напоминали о самом главном правиле на дороге – быть предельно внимательными и осторожными.