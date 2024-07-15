В связи с тем, что летом на улицы выезжает все больше велосипедистов, в том числе несовершеннолетних, Госавтоинспекция Чановского района напоминает, что необходимо строго следовать правилам дорожного движения во избежание ДТП.
Правила для велосипедистов, которые должны знать и взрослые, и дети (глава 24 ПДД РФ):
движение детей младше 14 лет по проезжей части ЗАПРЕЩЕНО.
движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.
движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон.
движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной или велопешеходной дорожкам.
допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет по правому краю проезжей части в случае отсутствия велосипедной и велопешеходной дорожки. При этом несовершеннолетний велосипедист должен изучить Правила дорожного движения и только после этого выезжать на проезжую часть.
велосипедисты при пересечении дороги по пешеходному переходу должны спешиться и перейти дорогу, руководствуясь требованиями, предусмотренными правилами для движения пешеходов.
при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.
запрещается управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой.
необходимо использовать средства защиты – шлем, налокотники, наколенники – они защитят от серьезных травм в случае падения.
не стоит при езде на велосипеде слушать музыку через наушники - они отвлекают от дорожной обстановки.
Уважаемые родители, приобретая ребенку велосипед, изучите с ним Правила дорожного движения, обучите технике вождения, обеспечьте ребенка средствами защиты, проанализируйте и в случае необходимости скорректируйте маршрут, по которому проходит велопрогулка несовершеннолетнего велосипедиста, напоминайте правила безопасности перед каждой велопрогулкой.
Правила для велосипедистов, которые должны знать и взрослые, и дети (глава 24 ПДД РФ):
движение детей младше 14 лет по проезжей части ЗАПРЕЩЕНО.
движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.
движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон.
движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной или велопешеходной дорожкам.
допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет по правому краю проезжей части в случае отсутствия велосипедной и велопешеходной дорожки. При этом несовершеннолетний велосипедист должен изучить Правила дорожного движения и только после этого выезжать на проезжую часть.
велосипедисты при пересечении дороги по пешеходному переходу должны спешиться и перейти дорогу, руководствуясь требованиями, предусмотренными правилами для движения пешеходов.
при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.
запрещается управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой.
необходимо использовать средства защиты – шлем, налокотники, наколенники – они защитят от серьезных травм в случае падения.
не стоит при езде на велосипеде слушать музыку через наушники - они отвлекают от дорожной обстановки.
Уважаемые родители, приобретая ребенку велосипед, изучите с ним Правила дорожного движения, обучите технике вождения, обеспечьте ребенка средствами защиты, проанализируйте и в случае необходимости скорректируйте маршрут, по которому проходит велопрогулка несовершеннолетнего велосипедиста, напоминайте правила безопасности перед каждой велопрогулкой.