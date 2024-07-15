

движение детей младше 14 лет по проезжей части ЗАПРЕЩЕНО.

движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.

движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон.

движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной или велопешеходной дорожкам.

допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет по правому краю проезжей части в случае отсутствия велосипедной и велопешеходной дорожки. При этом несовершеннолетний велосипедист должен изучить Правила дорожного движения и только после этого выезжать на проезжую часть.

велосипедисты при пересечении дороги по пешеходному переходу должны спешиться и перейти дорогу, руководствуясь требованиями, предусмотренными правилами для движения пешеходов.

при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

запрещается управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой.

необходимо использовать средства защиты – шлем, налокотники, наколенники – они защитят от серьезных травм в случае падения.

не стоит при езде на велосипеде слушать музыку через наушники - они отвлекают от дорожной обстановки.



Уважаемые родители, приобретая ребенку велосипед , изучите с ним Правила дорожного движения, обучите технике вождения, обеспечьте ребенка средствами защиты, проанализируйте и в случае необходимости скорректируйте маршрут, по которому проходит велопрогулка несовершеннолетнего велосипедиста, напоминайте правила безопасности перед каждой велопрогулкой. взрослые, и дети (глава 24 ПДД РФ):движение детей младше 14 лет по проезжей части ЗАПРЕЩЕНО.движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон.движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной или велопешеходной дорожкам.допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет по правому краю проезжей части в случае отсутствия велосипедной и велопешеходной дорожки. При этом несовершеннолетний велосипедист должен изучить Правила дорожного движения и только после этого выезжать на проезжую часть.велосипедисты при пересечении дороги по пешеходному переходу должны спешиться и перейти дорогу, руководствуясь требованиями, предусмотренными правилами для движения пешеходов.при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.запрещается управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой.необходимо использовать средства защиты – шлем, налокотники, наколенники – они защитят от серьезных травм в случае падения.не стоит при езде на велосипеде слушать музыку через наушники - они отвлекают от дорожной обстановки.Уважаемые родители, приобретая ребенку велосипед, изучите с ним Правила дорожного движения, обучите технике вождения, обеспечьте ребенка средствами защиты, проанализируйте и в случае необходимости скорректируйте маршрут, по которому проходит велопрогулка несовершеннолетнего велосипедиста, напоминайте правила безопасности перед каждой велопрогулкой.

В связи с тем, что летом на улицы выезжает все больше велосипедистов, в том числе несовершеннолетних, Госавтоинспекция Чановского районанапоминает, что необходимо строго следовать правилам дорожного движения во избежание ДТП.Правила для велосипедистов, которые должны знать и