Сотрудники Чановской Госавтоинспекции провели акцию «Велосипедом управляй – ПДД не забывай!»



Практически все дети посвящают свободное время катанию на велосипеде. Это весело, интересно, свободно!

Но, к сожалению, не все взрослые, покупая своему ребенку велосипед, задумываются о безопасности.



Велосипед – одно из самых неустойчивых и опасных средств передвижения, которое невозможно мгновенно остановить, а при торможении даже потерять равновесие.

Чтобы взрослые и дети обратили внимание на необходимость строгого соблюдения Правил дорожного движения во время катания на велосипедах, сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Велосипедом управляй – ПДД не забывай!».



В ходе мероприятия автоинспекторы провели беседы с юными участниками дорожного движения и раздали им тематические листовки.

Основное внимание инспекторы уделили правилам езды на велосипеде, напомнив о необходимости использования защитной экипировки и о том, что перед пешеходным переходом необходимо спешиваться, ведя велосипед рядом с собой. А в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы.



В связи с чем, Госавтоинспекция обращает внимание родителей, на необходимость надлежащего контроля, за своими детьми в период летних каникул, разрешать кататься на велосипеде только в специально отведенных для этого местах, быть более внимательными и бдительными.