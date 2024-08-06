День Рождения Светофора!!!

День международного светофора отмечают во всём мире- 5 августа.

Этот праздник прошел детском саду №4 отметили развлечением \"День рождения Светофора\". Гостем праздника был сам именинник Светофор



Ребята поговорили о светофоре, о истории его возникновения, о дорожных знаках, о пешеходных переходах, о предназначении каждого цвета светофора



Дети сыграли в игру \"Светофория\", где они радостно встретили Светофора, поздравили его праздничным хороводом \" Каравай\". А для того, чтобы поучаствовать в командных соревнованиях, необходимо было правильно ответить на вопросы по правилам дорожного движения, задаваемые Светофором.



Дети показали отличные результаты по ПДД, поиграли в игры и эстафеты на знания Правил дорожного движения: \"Сигналы светофора\", \" Опасная дорога\"( на самокатах), \" Зебра\", \" Будь внимателен\"( дорожные знаки), \" Собери светофор\". В итоге во всех соревнованиях у ребят победила дружба.



День в детском саду прошёл интересно и познавательно, а главное полезно для детей.

Учить детей дорожной грамоте, следует с самого раннего детства и их безопасность зависит только от нас!