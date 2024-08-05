



Праздник светофора – еще один повод напомнить всем участникам дорожного движения, и в первую очередь — детям, о необходимости строго соблюдать требования правил дорожного движения.



В праздник Международного дня светофора сотрудники Госавтоинспекции длядетей МБДОУ Чановский детский сад № 2 организовали акцию. В рамках акции сотрудники рассказали о появление первого в мире светофора, показали детям наглядное пособие какие были самые первые светофоры

В ходе акции раздали памятку-буклет «Правила движения» и воздушные шары в цвет Светофора. Сотрудники напомнили юным и уже взрослым участникам акции быть внимательными и ответственными участниками дорожного движения! предназначено для регулирования движения механических транспортных средств, а также людей на пешеходных переходах и иных участников дорожного движения. Применяется светофор также и на железных дорогах, в судоходстве и мореходстве.Праздник светофора – еще один повод напомнить всем участникам дорожного движения, и в первую очередь — детям, о необходимости строго соблюдать требования правил дорожного движения.В праздник Международного дня светофора сотрудники Госавтоинспекции длядетей МБДОУ Чановский детский сад № 2 организовали акцию. В рамках акции сотрудники рассказали о появление первого в мире светофора, показали детям наглядное пособие какие были самые первые светофорыВ ходе акции раздали памятку-буклет «Правила движения» и воздушные шары в цвет Светофора. Сотрудники напомнили юным и уже взрослым участникам акции быть внимательными и ответственными участниками дорожного движения!

АКЦИЯ по ПДД «Светофор друг пешехода!»5 августа отмечается Международный день светофора. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день в далеком 1914 году произошло важное событие: в американском городе Кливленде появился первый предшественник современного светофора. Механическое устройство