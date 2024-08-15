

На специально организованной площадки сотрудники Чановской Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости чередования режимов труда и отдыха при поездках на дальние расстояния.



К профилактической работе присоединились медики,поисково спасательный отряд и ЗемлянаЗаимский отдельный пост ПЧ 106



На площадке каждый мог получить консультацию медицинского работника, узнать о мерах, которые необходимо предпринять при ДТП до приезда бригады медиков.

На другой локации представители Пожарной части рассказали и объяснили правила безопасного обращения с огнем, рассказывал о причинах возгорания транспорта и проговаривали алгоритм действия водителя при обнаружении очага задымления, а поисково спасательный отряд провел профилактические беседы о безопасном вождении на дорогах, чтобы не попасть в ДТП



Сотрудники Госавтоинспекции призывали водителей к выполнению ПДД и вручали тематические памятки с буклетами.



С помощью акции сотрудники напомнили водителям о важности отдыха. Особенно это касается дальнобойщиков, которые могут проводить в дороге много часов.



Участники акции оценили важность проводимого мероприятия, отдых получился интересным, добавил много позитивных эмоций и полезной информации.

На территории Чановского района прошла акция \"Пит-стоп безопасности\".Федеральная трасса «Иртыш» одна из самых загруженных и аварийно- опасных. Одной из причин ДТП на данном участке является управление транспортом в утомленном состоянии.