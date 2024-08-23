В Чановском районе произошло смертельное ДТП



В результате столкновения грузовых автомобилей один человек погиб.



23 августа около 11 часов на 1073 километре автодороги Р - 254 «Иртыш» водитель 1991 года рождения, управляя грузовым автомобилем «Ситрак» двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Омска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем с полуприцепом «Донфенг».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Донфенг», мужчина 1971 года рождения, скончался на месте происшествия, а водитель автомобиля «Ситрак» с травмами различной степени тяжести доставлен в лечебное учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Комментарии с места ДТП: Старшего инспектора ДПС Госавтоинспекции О МВД России по Чановскому району Евгения Черненко.