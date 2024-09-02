Памятка водителям: 1 сентября – дети идут в школу



День знаний, начало нового учебного года, а это значит, что на дорогах появится очень много школьников. Что же следует помнить водителям, дабы избежать неприятностей и не травмировать детишек?



Начиная с 1 сентября, водителям нужно быть очень аккуратными на дороге в населенных пунктах. Особенно это касается первых дней учебного года. Детям, приехавшим с летних каникул, нужно время, чтобы адаптироваться к оживленному трафику.



При проезде пешеходных переходов не лишним будет снизить скорость. При 30 км/ч риск смертельного случая при наезде на пешехода составляет 5%, при 50 км/ч – уже 40%, а при 65 км/ч – и вовсе 85%. Если ребенок стоит у края пешеходного перехода, то его нужно обязательно пропустить, чтобы он не пошел в самый последний момент. Также если автомобиль, едущий справа или слева начал резко тормозить у «зебры», следует также нажать на тормоз – возможно машина пропускает пешехода.



Также следует следить за чистотой фар – их желательно протирать перед каждой поездкой. Ведь грязные «глаза» автомобиля позволяют увидеть пешехода в среднем только за 45 м, а чистые – за 55 м.



И еще одно правило, которое применимо не только к водителям, а и ко всем родителям. Не ленитесь напомнить ребенку правила дорожного движения, пройтись с ним по маршруту «дом-школа-дом».



Очень хорошо, чтобы на верхней одежде были светоотражающие элементы, которые в темное время суток позволяют заметить человека на дороге на расстоянии 100 – 150 метров.



Госавтоинспекция по Чановскому району