Старший инспектор ДПС Госавтоинспекции по Чановскому району напоминает родителям о правилах воспитания дорожной грамотности у детей



Очень часто можно наблюдать такую картину, как родители, держа за руку своего ребенка, спешат, бегут через дорогу, нарушая Правила дорожного движения. Они не потрудились объяснить ребенку, как правильно вести себя на улице, забыв об ответственности за каждый свой неверный шаг. А дети, копируя поведение своих мам и пап, попадают тем временем в опасные ситуации. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическую работу не только с детьми, но и их родителями, каждый раз напоминая о необходимости повторения и соблюдения Правил дорожного движения совместно с детьми.

Руководитель Госавтоинспекции предлагает взрослым при сопровождении ребенка выполнять следующие рекомендации:

• Из дома выходить заблаговременно, чтобы ребенок привыкал идти не спеша.

• Приучайте детей идти только по тротуарам, а при их отсутствии по обочинам, переходить проезжую часть только на пешеходных переходах.

• Перед переходом проезжей части обязательно остановитесь, осмотритесь. Переходите дорогу только размеренным шагом.

• Никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта и других предметов, закрывающих обзор, объясняйте почему это опасно.

• Выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с ребенком, он должен привыкнуть к необходимости сосредотачивать внимание на дороге.

• Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора и обязательно убедившись в безопасности перехода.

• При переходе через дорогу и на остановках общественного транспорта крепко держите ребенка за руку.

• Из общественного транспорта выходите впереди ребенка, чтобы малыш не упал.

• Привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на дороге.

• Покажите безопасный путь в детский сад, школу, магазин, объясните - почему следует использовать именно эти места для движения и пересечения проезжей части.

• При поездке на автомобиле всегда используйте ремни безопасности сами и всегда пристегивайте малыша в соответствии с Правилами дорожного движения.

• Никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД.

Родители должны помнить, что именно они являются для своего ребенка главным примером правильного и безопасного поведения на улице. Необходимо своевременно обучать детей ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать у ребенка потребность быть дисциплинированным и внимательным, осторожным и осмотрительным.

Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы как бы негласно разрешаете нарушать их своим детям и в следующий раз, когда вас не будет рядом, ребенок нарушит правила «по привычке».

Старший лейтенант полиции Черненко Е.Н.