Чановская Госавтоинспекция в рамках \"Месячника дорожной безопасности\" провели урок дорожной безопасности и занятия на тему \"Безопасного передвижения по дороге и перехода проезжей части\".



Главная цель мероприятий – воспитание дисциплинированных участников дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.



На уроке дети составили безопасные маршруты движения от дома до школы, спортивной секции, музыкальной школы. Повторили правила дорожного движения для пешеходов, вспомнили знаки дорожного движения. А также приняли участие в конкурсных рисунках на тематику \"Наш пешеход!\"

В завершению урока дети получили призы и памятки правила поведения на дороге!