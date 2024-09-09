Сотрудники Госавтоинспекции Чановского района совместно со школьниками провели акцию «Засветись!»



«Засветиться» означает стать заметным, видимым для всех участников дорожного движения. Этот призыв актуален для пешеходов, ведь с наступлением осени уменьшается световой день, и все чаще дети находятся на улице в темное время суток.



В целях снижения количества ДТП с участием детей-пешеходов и популяризации использования юными участниками дорожного движения светоотражающих элементов сотрудники Госавтоинспекции совместно с воспитанниками Чановской средней школы № 1 провели информационно-пропагандистскую акцию «Засветись!».



Участники мероприятия беседовали с юными пешеходами о необходимости соблюдения правил дорожного движения, призывали быть внимательными при переходе проезжей части, напомнили о важности использования светоотражающих элементов на одежде в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, а также подарили ребятам тематические памятки и фликеры, которые школьники разместили на рюкзаках в качестве «маячков безопасности».



Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой использовать световозвращающие элементы на своей одежде и одежде своего ребенка. Однако стоит помнить, что, даже имея на одежде светоотражатель, необходимо соблюдать все правила безопасного поведения на дороге. Помните: безопасность в Ваших руках!



Госавтоинспекция по Чановскому району