перевозки группы

детей автобусами, либо водителем, не соответствующим требованиям

указанных Правил, либо без договора фрахтования, если наличие такого

документа предусмотрено указанными Правилами, либо без программы

маршрута, либо без списка детей, либо без списка назначенных

сопровождающих, предусмотренных указанными Правилами, - влечет

наложение административного штрафа на водителя в размере 3000

рублей; на должностных лиц - 25 000 рублей; на юридических

лиц - 100 000 рублей.

с ч. 5 Нарушение требований к перевозке детей в ночное время,

установленных Правилами организованной перевозки группы детей

автобусами, - влечет наложение административного штрафа на водителя в

размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными

средствами на срок от 4 до 6 месяцев; на должностных лиц -

50 000 рублей; на юридических лиц - 200 000 рублей.

с ч. 6 Нарушение требований к перевозке детей, установленных

Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, за

исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 25 000 рублей; на юридических лиц - 100 000 рублей.

Соблюдайте ПДД!

Госавтоинспекция Чановского района напоминает, что в соответствии с ч. 3 статьи 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки несовершеннолетних предусмотрен штраф 3000 рублей, на должностных лиц 25 000 рублей; на юридических лиц - 100 000 рублейс ч. 4 Организованная перевозка группы детей автобусами, несоответствующими требованиям Правил организованной