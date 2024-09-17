В Новосибирской области началась Всероссийская «Неделя безопасности»



Мероприятие проводится в целях совершенствования деятельности образовательных организаций по профилактике ДТП с участием детей, а также повышения уровня правовой культуры в области дорожного движения.



\"Неделя безопасности\" проходит в период с 16 по 20 сентября 2024 года, реализуется в рамках «Единый календарь образовательных событий по пропаганде основ безопасности и правил дорожного движения!».



Сотрудники Чановской Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения: беседы, занятия, викторины, конкурсы рисунков, тестирование, информационно-пропагандистские акции, направленные на изучение и закрепление знаний Правил дорожного движения, а также выработку практических навыков законопослушного поведения на дороге у юных участников движения.



Госавтоинспекция также рекомендует родителям в кругу семьи провести со своими детьми беседу о правилах поведения на дороге.