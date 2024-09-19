

Наибольшее количество граждан ежедневно приходят в Госавтоинспекцию по

вопросам регистрации транспорта. Именно эта государственная услуга пользуется у

населения наибольшей популярностью. Чтобы облегчить жизнь гражданам, сотрудники

Госавтоинспекции разрабатывают новые формы приема граждан. Любой желающий

может воспользоваться электронными услугами, предоставляемыми Госавтоинспекцией,

используя «Личный кабинет» на портале «Госуслуги»

Для получения государственной услуги «регистрация автомототранспортных

средств» посредством портала «Госуслуги» у вас есть возможность записаться на

удобное время в любом подразделении Госавтоинспекции и предоставить

необходимые для регистрации автомобиля документы в электронном виде. Так же

Вы можете подать заявление о прекращении регистрации транспортного средства в

связи с продажей по истечению 10 дней, либо по заявлению гражданина, без

посещения подразделения Госавтоинспекции.

Преимущества пользования порталом государственных услуг

(

-сокращаются сроки предоставления услуг;

-ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного

документооборота;

-снижаются коррупционные риски;

-снижаются административные барьеры и повышается доступность получения

государственных услуг.

Предлагаем Вам использовать ресурсы единого портала государственных услуг.

Режим работы

1РО 2МОЭТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области

(р.п Чаны, ул. Ленина, 245)

ВТОРНИК 09.00-18.00 ОБЕД 13.00-14.00

ЧЕТВЕРГ 09.00-18.00 ОБЕД 13.00-14.00

ПЯТНИЦА 09.00-17.00 ОБЕД 13.00-14.00

СУББОТА 09.00-16.00 ОБЕД 13.00-14.00

Телефон для справок и консультаций 8 (383) 672-13-74. Наибольшее количество граждан ежедневно приходят в Госавтоинспекцию повопросам регистрации транспорта. Именно эта государственная услуга пользуется унаселения наибольшей популярностью. Чтобы облегчить жизнь гражданам, сотрудникиГосавтоинспекции разрабатывают новые формы приема граждан. Любой желающийможет воспользоваться электронными услугами, предоставляемыми Госавтоинспекцией,используя «Личный кабинет» на портале «Госуслуги» www.gosuslugi.ru Для получения государственной услуги «регистрация автомототранспортныхсредств» посредством портала «Госуслуги» у вас есть возможность записаться наудобное время в любом подразделении Госавтоинспекции и предоставитьнеобходимые для регистрации автомобиля документы в электронном виде. Так жеВы можете подать заявление о прекращении регистрации транспортного средства всвязи с продажей по истечению 10 дней, либо по заявлению гражданина, безпосещения подразделения Госавтоинспекции.Преимущества пользования порталом государственных услуг WWW.GOSUSLUGI.RU ):-сокращаются сроки предоставления услуг;-ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронногодокументооборота;-снижаются коррупционные риски;-снижаются административные барьеры и повышается доступность получениягосударственных услуг.Предлагаем Вам использовать ресурсы единого портала государственных услуг.Режим работы1РО 2МОЭТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области(р.п Чаны, ул. Ленина, 245)ВТОРНИК 09.00-18.00 ОБЕД 13.00-14.00ЧЕТВЕРГ 09.00-18.00 ОБЕД 13.00-14.00ПЯТНИЦА 09.00-17.00 ОБЕД 13.00-14.00СУББОТА 09.00-16.00 ОБЕД 13.00-14.00Телефон для справок и консультаций 8 (383) 672-13-74.

Уважаемые автовладельцы2 МОЭТН и РАМТС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Новосибирской области,информирует Вас о том, что Государственные услуги, предоставляемыеГосавтоинспекцией в электронном виде, доступны Вам.Многие из Вас, наверное, слышали и знают, что есть такой сайт Госуслуги, тольконе все им пользуются.