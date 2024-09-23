В рамках недели «Дорожной безопасности!» Чановская Госавтоинспекция совместно с ЮИДовцами провели акцию «Письмо водителю»



20 сентября 2024 года автоинспекторы и ребята отряда ЮИД \"Клаксон\" МБОУ \"Чановская СШ №1 провели в акцию «Письмо водителю», направленную на пропаганду безопасности дорожного движения и предупреждение аварийности.



Для автолюбителей ребята подготовили письма с призывом соблюдать Правила дорожного движения, информационные памятки и листовки. В ходе мероприятия ребята вручили водителям подготовленные письма, в которых напомнили взрослым об их ответственности за детские жизни, попросили пропускать пешеходов, пристегиваться ремнями безопасности и перевозить юных пассажиров в детских креслах, а также соблюдать скоростной режим.



Участники акции, получившие письма, были тронуты детской непосредственностью и сознательностью к безопасности дорожного движения и пообещали юным инспекторам движения не нарушать ПДД.



Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения: нет ничего важнее человеческой жизни, и только общими усилиями представителей органов власти, институтов гражданского общества и просто неравнодушных граждан можно сохранить миллионы жизней на дорогах!