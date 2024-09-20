В Новосибирской области прошел Единый день дорожной безопасности, организованный в рамках \" Единый календарь образовательных событий по пропаганде основ безопасности и правил дорожного движения!\"



18 сентября 2024 года сотрудники Госавтоинспекции , участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с педагогами детской библиотеки и ЮИДовцами провели в образовательных учреждениях Чановского района различные профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения: беседы, занятия, викторины, конкурсы рисунков, тестирование, информационно-пропагандистские акции, направленные на изучение и закрепление знаний Правил дорожного движения, а также выработку практических навыков законопослушного поведения на дороге у юных участников движения.



Сотрудники Госавтоинспекции, педагоги и ЮИДовцы в очередной раз напомнили учащимся основные правила безопасности на дороге, напомнили правила поведения вблизи проезжей части и ее перехода, рассказали о наиболее часто встречающихся опасных дорожных ситуациях, объяснили, как влияет на безопасность пешеходов использование светоотражающих элементов в темное время суток.



Госавтоинспекция также рекомендует родителям в кругу семьи провести со своими детьми беседу о правилах поведения на дороге.