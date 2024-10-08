В школах Чановского района проведен «День дорожной безопасности»



Главная цель мероприятий – воспитание дисциплинированных участников дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.



08 октября 2024 года сотрудники Госавтоинспекции совместно с участковыми уполномоченными с педагогами и ЮИДовцами провели в образовательных учреждениях Чановского района различные профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения: беседы, занятия, викторины, конкурсы рисунков, тестирование, информационно-пропагандистские акции, направленные на изучение и закрепление знаний Правил дорожного движения, а также выработку практических навыков законопослушного поведения на дороге у юных участников движения.



Госавтоинспекция также рекомендует родителям в кругу семьи провести со своими детьми беседу о правилах поведения на дороге.