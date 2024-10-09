Школьники МБОУ Новопреображенской СШ побывали на экскурсии в отделе полиции

Сотрудники Отдела МВД России по Чановскому району провели интересную экскурсию для ребят, знакомство началось с краткого рассказа об образовании отдела полиции Чановского района. Затем сотрудники Госавтоинспекции рассказали о службе . Напомнили о безопасном поведении на дорогах, призвали ребят быть внимательными и осторожными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.



Дорожные полицейские рассказали школьникам о своей работе, истории Отдела, провели с ними беседу о важности соблюдения Правил дорожного движения. Также ребятам напомнили о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности и о том, почему так необходимо использовать световозвращающие элементы в темное время суток.



Особый интерес у детей вызвал рассказ инспектора административного законодательства продемонстрировав детям, как выглядит нагрудная камера \"Дозор\".

Школьникам показали имеющиеся на вооружении спецсредства и оружие.



После познавательной беседы инспекторы ДПС пригласили гостей на улицу, где продемонстрировали патрульный автомобиль. Особенный восторг у Школьников вызвало светосигнальное оборудование спецтранспорта.



Экскурсия была завершена на положительных нотах.

Некоторые из ребят после мероприятия признались, что хотели бы связать свою жизнь со службой в полиции и пообещали всегда соблюдать Правила дорожного движения.