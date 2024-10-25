Сотрудники Госавтоинспекции Чановского района провели увлекательную игру « Правила дорожного движения» с ребятами отряда ЮИД «Перекресток» ДЮЦ «Гармония» на базе Чановской СШ №1



В процессе занимательной игры ребята не только повторили правила дорожного движения но и разъяснили для чего они необходимы на проезжей части, обсудили как правильно переходить дорогу, но и сыграли в увлекательную викторину по ПДД ,в завершение мероприятия ребята закрепили рассказами о происхождении дорожных знаков.



Мероприятие прошло очень весело и увлекательно, а самое главное, что вместе с впечатлениями от мероприятия ребята унесли с собой знания о правильном и безопасном поведении на проезжей части.



Госавтоинспекторы уверены, что обучать правилам дорожного движения и прививать привычку их соблюдать необходимо с раннего возраста.