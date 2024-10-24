Итоги профилактического мероприятия «Начинающий водитель»



С 22 по 23 октября Госавтоинспекция района проводила оперативно-профилактическое мероприятие «Начинающий водитель», направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждение нарушений Правил дорожного движения водителями со стажем менее двух лет, со стажем управления транспортными средствами по вновь открытой категории менее двух лет и учебными транспортными средствами.



В ходе проведения мероприятия автоинспекторы привлекли к административной ответственности 1 водителя, имеющий стаж управления транспортным средством менее двух лет.