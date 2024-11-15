Акция, посвящённая Дню памяти жертв ДТП
Ежегодно, в третье воскресенье ноября проводится Всемирная акция, посвящённая Дню памяти жертв дорожно - транспортных происшествий.
Основная цель акции - привлечь внимание к проблеме смертности на дорогах. Это возможность ещё раз вспомнить всех погибших в ДТП и проявить сострадание к семьям, понесшим тяжёлую утрату, обратить внимание на характер воздействия дорожных аварий.
15 ноября дети из отряда ЮИД «Клаксон» Чановской СШ №1 совместно с советником директора по воспитанию и с сотрудниками Чановской Госавтоинспекции присоединились к данной акции. Возле школы ребята выстроились, изобразив слово «ПОМНИМ», чтобы почтить память жертв ДТП.
Ребята совместно с инспекторами вручали памятки и голубей, сделанных своими руками, водителям и пешеходам . Призывали их соблюдать правила дорожного движения, чтобы не стать участником ДТП. Проезжающие мимо водители подавали звуковые сигналы присоединяясь к нашей акции.
#ДеньпамятижертвДТП
#ЮИД
#Безопасность
Ежегодно, в третье воскресенье ноября проводится Всемирная акция, посвящённая Дню памяти жертв дорожно - транспортных происшествий.
Основная цель акции - привлечь внимание к проблеме смертности на дорогах. Это возможность ещё раз вспомнить всех погибших в ДТП и проявить сострадание к семьям, понесшим тяжёлую утрату, обратить внимание на характер воздействия дорожных аварий.
15 ноября дети из отряда ЮИД «Клаксон» Чановской СШ №1 совместно с советником директора по воспитанию и с сотрудниками Чановской Госавтоинспекции присоединились к данной акции. Возле школы ребята выстроились, изобразив слово «ПОМНИМ», чтобы почтить память жертв ДТП.
Ребята совместно с инспекторами вручали памятки и голубей, сделанных своими руками, водителям и пешеходам . Призывали их соблюдать правила дорожного движения, чтобы не стать участником ДТП. Проезжающие мимо водители подавали звуковые сигналы присоединяясь к нашей акции.
#ДеньпамятижертвДТП
#ЮИД
#Безопасность