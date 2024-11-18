Сотрудники Чановской Госавтоинспекции провели пропагандистскую акцию «Зима прекрасна, когда безопасна!».



Данная акция была направлена, на соблюдение пешеходами Правил дорожного движения в преддверии зимнего периода времени, а также на предупреждение ДТП с их участием.



В ходе мероприятия сотрудники беседовали с пешеходами о том, что в это время года на дорогах необходимо быть крайне осмотрительными.

На скользких дорогах и при плохой видимости возможны опасные ситуации, приводящие к дорожным происшествиям.



Пешеходам очередной раз напомнили о необходимости использования на своей верхней одежде световозвращающих элементов и соблюдения Правил дорожного движения. После беседы детям вручали специальные памятки по дорожной безопасности.



Госавтоинспекция надеется, что такое привлечение внимания к проблемам дорожной безопасности, принесет свои положительные результаты.