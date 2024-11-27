



Дорожные полицейские рассказали школьникам о своей работе, истории Отдела, провели с ними беседу о важности соблюдения Правил дорожного движения. Также ребятам напомнили о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности и о том, почему так необходимо использовать световозвращающие элементы в темное время суток.



После познавательной беседы инспекторы ДПС пригласили гостей на улицу, где продемонстрировали патрульный автомобиль. Особенный восторг у Школьников вызвало светосигнальное и звуковое оборудование спецтранспорта. сотрудники Госавтоинспекции рассказали о службе . Напомнили о безопасном поведении на дорогах в зимний период времени, призвали ребят быть внимательными и осторожными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.Дорожные полицейские рассказали школьникам о своей работе, истории Отдела, провели с ними беседу о важности соблюдения Правил дорожного движения. Также ребятам напомнили о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности и о том, почему так необходимо использовать световозвращающие элементы в темное время суток.После познавательной беседы инспекторы ДПС пригласили гостей на улицу, где продемонстрировали патрульный автомобиль. Особенный восторг у Школьников вызвало светосигнальное и звуковое оборудование спецтранспорта.

Школьники \"Молодежного центра\" побывали на экскурсии в отделе полицииСотрудники Отдела МВД России по Чановскому району провели интересную экскурсию для ребят, знакомство началось с краткого рассказа об образовании отдела полиции Чановского района. Затем