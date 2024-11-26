Сотрудники Чановской Госавтоинспекции провели акция «Маленький пассажир-большая ответственность!»



С целью привлечения внимания взрослых к вопросам обеспечения безопасности детей-пассажиров сотрудники Госавтоинспекции совместно с участием юных участников дорожного движения отряда ЮИД \"Перекресток\" и педагогами провели акцию «Маленький пассажир-большая ответственность!»

В рамках проведения мероприятия автоинспекторы, школьники и педагоги провели разъяснительные беседы с водителями, призвали быть внимательными и бдительными на дороге, а также указали на целесообразность использования детских удерживающих устройств при перевозке детей.

Водители поблагодарили ребят и инспекторов за познавательное мероприятие и пообещали всегда соблюдать Правила дорожного движения и не забывать о применении детских удерживающих устройств и ремнях безопасности.