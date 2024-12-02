



Олимпиада проводится среди школьников 10х, 11х классов, 1-2 курсов колледжа\\техникума по предметам «Математика», «Физика» и «Информатика и ИКТ». В олимпиаде могут принять участие любые желающие, обучающиеся в образовательных учреждениях, независимо от места проживания, места учебы, участия в других олимпиадах и конкурсах различных уровней.



Участие в Олимпиаде школьников «Университет цифровой полиции» позволит получить дополнительные индивидуальные баллы при поступлении на факультет подготовки специалистов в области информационной безопасности.Олимпиада проводится в два этапа.



1. Первый (отборочный) этап Олимпиады проводится в период с 29 ноября 2024 года по 15 декабря 2024 года в виде дистанционного тестирования через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».



2. Второй (заключительный) этап Олимпиады на базе Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя проводится 15 марта 2025 года.



Для участия в олимпиаде обучающимися необходимо в срок до 12 декабря 2024 г зарегистрироваться и подать заявку через раздел олимпиады на официальном сайте Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя (

По результатам регистрации Вам будет направлен логин и пароль для прохождения отборочного этапа.

Победители и призеры олимпиады будут награждены дипломами и сертификатами. Участие в Олимпиаде входит в перечень индивидуальных достижений, за что начисляются дополнительные баллы при поступлении в Университет.

Более подробная информация на сайте по адресу

Олимпиада школьников «Университет цифровой полиции»

https://мосу.мвд.рф/Postuplenie/олимпиада-школьников-.. безопасности, пропаганде правовых и технических знаний, выявление творческих способностей и интереса к научной и научно-исследовательской деятельности, создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных школьников, а также содействие им в выборе направления профессиональной деятельности и продолжении образования.Олимпиада проводится среди школьников 10х, 11х классов, 1-2 курсов колледжа\\техникума по предметам «Математика», «Физика» и «Информатика и ИКТ». В олимпиаде могут принять участие любые желающие, обучающиеся в образовательных учреждениях, независимо от места проживания, места учебы, участия в других олимпиадах и конкурсах различных уровней.Участие в Олимпиаде школьников «Университет цифровой полиции» позволит получить дополнительные индивидуальные баллы при поступлении на факультет подготовки специалистов в области информационной безопасности.Олимпиада проводится в два этапа.1. Первый (отборочный) этап Олимпиады проводится в период с 29 ноября 2024 года по 15 декабря 2024 года в виде дистанционного тестирования через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».2. Второй (заключительный) этап Олимпиады на базе Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя проводится 15 марта 2025 года.Для участия в олимпиаде обучающимися необходимо в срок до 12 декабря 2024 г зарегистрироваться и подать заявку через раздел олимпиады на официальном сайте Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя ( https://мосу.мвд.рф/ ), для этого необходимо в разделе \"Поступления\" перейти по вкладке \"Олимпиада школьников \"Университет цифровой полиции\".По результатам регистрации Вам будет направлен логин и пароль для прохождения отборочного этапа.Победители и призеры олимпиады будут награждены дипломами и сертификатами. Участие в Олимпиаде входит в перечень индивидуальных достижений, за что начисляются дополнительные баллы при поступлении в Университет.Более подробная информация на сайте по адресуОлимпиада школьников «Университет цифровой полиции»

Олимпиада школьников «Университет цифровой полиции» по информационной безопасностиОлимпиада \"Университет цифровой полиции\" направлена на популяризацию государственной службы и профессии \"Полицейский\", стимулирование интереса обучающихся к деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации, в том числе по обеспечению информационной