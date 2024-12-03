Госавтоинспекция Чановского района проверяет доступность парковочных мест для инвалидов



В Чановском районе с 1 по 10 декабря стартует традиционная Декада инвалидов.



В эти дни автоинспекторы проводят рейды по парковкам для людей с ограниченными возможностями.

Специальные парковочные места с информационным знаком «Инвалид» выделены возле организаций и приближены к входу для удобства людей с ограниченными возможностями. Однако, заняты эти места нередко физически здоровыми автомобилистами, которые не хотят затруднять себя поиском парковки. Оставлять на данных парковках машины, не подпадающие под требования законодательства, запрещается под угрозой административного наказания в виде штрафа.

Госавтоинспекция Чановского района напоминает, что в соответствии с ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение правил остановки/стоянки автомобилей на местах, предназначенных для парковки инвалидов, в виде штрафа в размер 5 000 рублей. Также к транспортному средству применяется эвакуация и транспортировка на специализированную стоянку.

Уважаемые автомобилисты, соблюдайте Правила дорожного движения и не ограничивайте доступную среду для инвалидов!