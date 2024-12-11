В миграционном пункте Отдела МВД России по Чановскому

району, на кануне празднования Дня Конституции Российской

Федерации, 11 декабря 2024 в торжественной обстановке, в

присутствии начальника Отдела МВД России по Чановскому району

подполковника полиции Крыжановского С.В., состоялось

принесение Присяги гражданина Российской Федерации

приобретшей гражданство Российской Федерации Сабырхановой

Д., прибывшей для дальнейшего проживания на территории

России из Республики Казахстан