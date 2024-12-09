Чановская Госавтоинспекция подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия «Иностранный водитель»



В период с 06 по 08 декабря 2024 года Госавтоинспекцией проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Иностранный водитель».



В ходе мероприятия было проверенно 3 транспортных средства, зарегистрированных в иностранном государстве.



Профилактическая работа по предупреждению нарушений Правил дорожного движения, в том числе и гражданами других стран, будет продолжена.